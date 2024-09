video suggerito

Travolge con l'auto un giovane operaio in bici e poi fugge via: è caccia al pirata della strada Verso le 7.20 di oggi 10 settembre a Orio Litta (Lodi) un operaio è stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta: l'automobilista non si è fermato a soccorrere la vittima ed è fuggito via.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Ha prima travolto un operaio e poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Si cerca ora a Orio Litta, in provincia di Lodi, il pirata della strada. Tutto è accaduto verso le 7.20 di oggi 10 settembre lungo la strada provinciale Mantovana 234.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'operaio di 30 anni stava pedalando sulla sua bicicletta per andare al lavoro in direzione Ospedaletto Lodigiano quando è stato travolto da un'auto che stava procedendo nella sua stessa direzione. Il 30enne è caduto riportando diversi traumi. Intanto l'automobilista non si è fermato a soccorrere l'operaio, che comunque fortunatamente non è in pericolo di vita. Altri automobilisti hanno chiamato il 112. Sul posto si sono precipitati i sanitari dell’automedica di Casalpusterlengo e della Croce azzurra di Chignolo Po: è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia per tutti gli accertamenti del caso. Le forze dell'ordine ora stanno cercando di risalire al pirata della strada.