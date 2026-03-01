milano
video suggerito
video suggerito

Tram deraglia e si schianta contro un ristorante, il racconto di un dipendente: “Uno scenario di guerra”

“Sembrava un terremoto, tremava tutto”, ha riferito un dipendente del ristorante che è stato distrutto dal tram che è deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio: il racconto.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Il tram schiantato contro un negozio (foto da vigili del fuoco)
Il tram schiantato contro un negozio (foto da vigili del fuoco)

Un boato improvviso, poi il pavimento ha iniziato a vibrare. È così che un dipendente del ristorante Robata Kan ha descritto gli attimi in cui, lo scorso 27 febbraio, un tram della linea 9 è deragliato in Viale Vittorio Veneto, finendo per schiantarsi contro il locale giapponese nel pieno centro di Milano, causando la morte di due uomini e ferendo 54 persone.

Per far luce sulle cause che hanno portato al deragliamento del mezzo Atm, la pm Elisa Calanducci e il procuratore Marcello Viola hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni. Gli inquirenti hanno già sequestrato le telecamere di bordo, acquisito i dati della "scatola nera" e disposto una perizia tecnica sul tram per eseguire alcuni accertamenti sul sistema di sicurezza "dell'uomo morto".

In ogni caso, al momento l'ipotesi degli investigatori è che si sia trattato di una concatenazione di più fattori: malore del conducente, mancato scambio e velocità non adeguata in prossimità della curva.

Leggi anche
Tram deragliato a Milano, si indaga sul sistema di sicurezza: gli ultimi sviluppi delle indagini

Il racconto del dipendente

"Siamo ancora scossi e sotto shock, non ci sembra reale quello che è accaduto", ha esordito il dipendente all'Ansa, ricordando che, quando il tram è deragliato, lo staff "stava lavorando, ma per fortuna non c'erano clienti" all'interno del locale giapponese.

La prima impressione è stata quella di vivere un violento terremoto. "Tremava tutto e sono saltate le luci", ha spiegato l'uomo. "Quando sono entrato nella zona principale dove il tram si è schiantato, l'immagine sembrava quella di una situazione post guerra". Per fortuna, ha sottolineato il dipendente, il tram "è stato deviato dagli alberi" e non ha distrutto completamente il locale, anche se i danni "sono ingenti".

L'area più colpita sarebbe, infatti, quella riservata ai clienti, con il bancone che ha riportato le conseguenze peggiori. "Il locale è inaccessibile e saremo limitati per un po' di tempo", ha aggiunto. "Ma sicuramente vogliamo riaprire al più presto, nel minor tempo possibile, è l'unica cosa che possiamo fare".

"L'importante è stare bene. Per quanto possa essere stato un brutto colpo, sicuramente il ristorante è un qualcosa che si può ricostruire", ha aggiunto, prima di concludere: "Non siamo tra le vittime principali. Siamo vicini alle famiglie delle persone che hanno perso la vita e siamo preoccupati per le condizioni dei feriti".

Attualità
Cronaca
Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Tram deraglia e si schianta contro un locale, un dipendente: "Uno scenario di guerra"
Si indaga sul sistema di sicurezza del tram: gli ultimi sviluppi delle indagini
Chi è il conducente del tram: 30 anni di esperienza in Atm e l'ipotesi del "malore"
Com'è possibile che un tram sia deragliato in quel modo: cosa sappiamo finora
Chi erano Ferdinando Favia e Abdou Karim Touré le due vittime del tram
Il conducente del tram deragliato a Milano: "Mi sono sentito male"
Il video del deragliamento e l'impatto contro un palazzo in viale Vittorio Veneto
Cos'è e come funziona il sistema "uomo morto" su un tram: possibile malfunzionamento nell'incidente
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views