Tram Atm deraglia vicino alla stazione Centrale a Milano: è il secondo in 10 giorni

Il deragliamento è avvenuto ieri sera, sabato 7 marzo, tra via Fabio Filzi e via Galvani a Milano. Non si sono registrati feriti. Ancora da capire le cause dell’incidente.

Tram a Milano (foto d’archivio)

Un tram della linea 12 è deragliato ieri sera, sabato 7 marzo, intorno alle 22, all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani, nei pressi della Stazione Centrale, a Milano. Secondo quanto si apprende, dalle prime informazioni diffuse, il mezzo era diretto verso il deposito Leoncavallo e fortunatamente non si sono registrati feriti. A bordo del mezzo non erano presenti passeggeri, solo il conducente che non avrebbe riportato particolare conseguenze.

Al momento non si conoscono ancora le dinamiche del deragliamento, sul posto sono accorsi immediatamente tecnici e personale Atm al lavoro ora per cercare di capire cosa sia effettivamente accaduto. Ma da una primissima ricostruzione pare che il mezzo sia uscito dai binari a causa probabilmente di un bullone presente lungo la tratta.

Si tratterebbe del secondo tram Atm che deraglia a Milano nell'arco di 10 giorni. Il primo caso, eclatante, si è verificato lo scorso 27 febbraio, lungo via Vittorio Veneto. Un incidente drammatico che ha causato la morte di due persone e 54 feriti. In quel caso era coinvolto un tram della tipologia Tramlink, un mezzo bidirezionale di ultima generazione, mentre nel secondo caso, di ieri sera, a essere uscito dai binari è un tram meno recente, della tipologia Jumbo.

Per avere un quadro più preciso sul deragliamento di ieri sera occorre attendere le prossime ore e l'esito dei primi accertamenti effettuati sul posto.