Fuoriesce del fumo da un tram della linea 10 in Darsena a Milano, passeggeri a terra: quinto caso in 16 giorni

Nella serata di ieri, domenica 15 marzo, si è verificato un guasto tecnico al motore di un tram Atm della linea 10, in zona Darsena a Milano. È fuoriuscito del fumo e i passeggeri sono stati fatti scendere. Nessun ferito.

Foto di repertorio

Attimi di tensione e preoccupazione ieri sera – domenica 15 marzo – in zona Darsena a Milano, dove intorno alle 22 circa è fuoriuscito del fumo da un tram Atm della linea 10. Il mezzo, in fase di ripartenza dal capolinea, avrebbe avuto un guasto tecnico al motore che ha generato una nuvola di fumo. I passeggeri sono stati fatti subito scendere. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Poi sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono giunti una squadra dei vigili del fuoco di Milano, per la messa in sicurezza dell'area, e una dei tecnici Atm per capire effettivamente cosa sia accaduto. Il tram, dopo le prime verifiche, è stato portato via, in deposito.

Atm, contattata da Fanpage.it, conferma quanto accaduto e spiega che si tratta di un problema tecnico risolto tempestivamente e che sarebbe completamente slegato dagli altri recenti incidenti che si sono verificati nell'ultimo periodo. L'incidente di ieri sera infatti è il quinto che si verifica nell'arco di due settimane circa e che coinvolge tram Atm.

Altri incidenti a tram Atm tra deragliamenti e fumo

Venerdì 27 febbraio. Il primo incidente significativo riguarda il deragliamento del tram (tipologia Tramlink) della linea 9 avvenuto, lungo via Vittorio Veneto a Milano, e in cui due persone sono morte e altre 54 rimaste ferite. Per questo il conducente, Pietro Montemurro, 60 anni, è attualmente indagato per omicidio colposo, lesioni e disastro ferroviario.

Sabato 7 marzo. Il secondo caso, in ordine cronologico, riguarda l'incidente avvenuto intorno alle 22 nei pressi della stazione Centrale a Milano, all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani. Il tram (tipologia Jumbo) era diretto verso il deposito Leoncavallo. A bordo del mezzo non erano presenti passeggeri, solo il conducente che non avrebbe riportato particolari conseguenze. In questo caso pare che il mezzo sia uscito dai binari "a causa di un bullone" presente lungo la tratta, come confermato da Atm.

Lunedì 9 marzo. Il terzo deragliamento ha coinvolto un tram Atm della linea 15 (tipologia Sirio). Il mezzo è uscito dai binari lungo via Curiel, all'altezza del centro commerciale Fiordaliso, a Rozzano, nel Milanese. È successo intorno alle ore 7.15 circa. Il mezzo era diretto verso il capolinea di via Guido Rossa. La linea è stata interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi.

Mercoledì 11 marzo. Un altro incidente ancora. Un tram della linea 27 ha preso fuoco in via Marco Bruto a Milano. A causare l'incendio – secondo le prime informazioni – sarebbe stata la caduta di un cavo della rete aerea che avrebbe provocato un contatto e quindi una fiammata con fumo.