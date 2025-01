video suggerito

Tragico incidente a Cremona, muore una ragazza di 15 anni: è stata travolta da un bus mentre andava a scuola Grave incidente a Cremona. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita, investita da un autobus mentre andava a scuola. Il conducente del mezzo ha un malore dopo l'incidente e finisce in ospedale.

A cura di Giulia Ghirardi

Questa mattina, venerdì 31 gennaio, una ragazza di 15 anni ha perso la vita, investita da un autobus carico di studenti mentre andava a scuola.

Il tragico incidente si è verificato in via Dante, nella città di Cremona, poco prima delle ore 8 di questa mattina. Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), gli operatori sanitari del 118 sarebbero infatti giunti sul luogo dell'incidente alle 7.40 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Contemporaneamente, sarebbero state allertate anche la questura di Cremona e il comando provinciale dei vigili del fuoco, coadiuvati dalla Polizia locale per la gestione del traffico.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata travolta da un autobus extraurbano carico di studenti, mentre attraversava la strada in prossimità del semaforo per dirigersi a scuola. Per la ragazza non ci sarebbe stato nulla da fare e i paramedici, una volta giunti sul posto, non avrebbero potuto far altro che constatarne il decesso. A seguito dell’incidente, il conducente del mezzo, un uomo di 55 anni, avrebbe accusato un malore e sarebbe stato trasportato all'ospedale più vicino di Cremona dagli operatori del 118 che si trovavo già sul luogo dell'incidente.

Subito dopo il fatto, il traffico su via Dante sarebbe stato bloccato dalla locale per permettere alle forza dell'ordine di svolgere tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.