video suggerito

Auto esce di strada e si ribalta: morto un uomo e ferita una donna Un uomo di 50 anni ha perso la vita ieri, poco prima della mezzanotte, in un incidente stradale sulla strada statale 343 tra Casalmaggiore e Martigiana di Po (Cremona). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giulia Ghirardi

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di ieri, domenica 19 gennaio, poco prima della mezzanotte, un 50enne residente nel Mantovano ha perso la vita sulla strada statale numero 343 tra Casalmaggiore e Martigiana di Po, in provincia di Cremona.

Alla guida della vettura uscita di strada una 31enne residente in provincia di Brescia. Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), a prestare soccorso oltre a un’ambulanza della pubblica assistenza Padana Soccorso di Casalmaggiore e un’automedica dell’Oglio Po giunte sul posto alle 23.51, anche i carabinieri di Casalmaggiore e la polizia stradale di Cremona. Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe perso il controllo della vettura, proveniente da San Giovanni in Croce, mentre era diretta verso Casalmaggiore.

L'incidente sembrerebbe essersi verificato nella prima rotonda a nord della frazione di Vicobellignano dopo una svolta sulla sinistra. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri giunti sul posto, la Mercedes, di proprietà della donna, sarebbe finita fuori strada prima di ribaltarsi e schiantarsi contro un ponticello in cemento a bordo della strada.

Secondo quanto riportato da Areu, l'uomo avrebbe perso la vita sul posto durante lo schianto. La donna, rimasta ferita ma non gravemente nel corso dell'incidente, è stata portata dall'ambulanza all'0spedale più vicino di Cremona dove è arrivata all'una e mezza di notte in codice giallo e dove ora si trova in accertamento ma apparentemente fuori pericolo di vita.