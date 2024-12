video suggerito

Due auto si scontrano a un incrocio nel Mantovano: Alberto Merighi muore poche ore dopo Due auto si sono scontrate a un incrocio a Sermide e Felonica (Mantova). Ad avere la peggio è stato Alberto Merighi, 91enne residente in zona deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. In ospedale la 62enne alla guida dell'altra vettura.

A cura di Enrico Spaccini

(Repertorio)

Un 91enne è morto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre all'ospedale di Cremona dove era stato trasportato in condizioni disperate in seguito a un incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione, l'anziano era alla guida della sua auto quando, all'altezza di un incrocio nel territorio comunale di Sermide e Felonica (in provincia di Mantova) si è scontrato con un'altra vettura. I traumi riportati nello schianto si sono rivelati fatali per il 91enne, mentre l'altra conducente, una 62enne, è stata trasportata all'ospedale Poma di Mantova in codice giallo.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 17 del 23 dicembre a Sermide e Felonica, all'altezza dell'incrocio tra via San Giovanni e la strada provinciale 25. Con una dinamica ancora al vaglio dei carabinieri della Stazione di Sermide, una Fiat Punto e una Citroen C1 si sono scontrate con un impatto frontale-laterale. Alla guida della C1 c'era Alberto Merighi, un 91enne residente a Sermide. I sanitari lo hanno stabilizzato sul posto e lo hanno trasportato con la massima urgenza in eliambulanza all'ospedale di Cremona. Le sue condizioni erano considerate disperate ed è deceduto nella notte a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente.

L'altra conducente, una 62enne di nazionalità ucraina e residente a San Benedetto Po, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Poma di Mantova. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e presto sarà dimessa. I vari rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della Stazione di Sermide, ai quali spetterà il compito di ricostruire e accertare la dinamica dell'incidente. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.