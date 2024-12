video suggerito

Incidente frontale nel Milanese: un morto e una ferita grave sulla ex statale 35 dei Giovi a Casarile Due automobili si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio del 21 dicembre sulla ex statale 35 a Casarile (Milano); morto un uomo, gravemente ferita la donna che era in auto con lui.

A cura di Nico Falco

È di un morto e di una donna gravemente ferita il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre, nel territorio di Casarile, piccolo comune della provincia di Milano: due automobili si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano, nei due sensi di marcia, la statale 35 dei Giovi. Lo schianto intorno alle 18.40, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Al momento le cause dell'incidente sono al vaglio, i militari si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto; una delle due vetture avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, nell'incidente non sarebbero coinvolte altre vetture. La vittima è il conducente di una delle due automobili, una Fiat Punto; i pompieri hanno dovuto divellere le lamiere per estrarlo dall'abitacolo, è stato affidato ai sanitari del 118 ma è deceduto poco dopo. L'uomo era in macchina con una donna, che è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale al "Niguarda" in codice rosso; illesi, invece, gli occupanti dell'altra automobile.