Perde il controllo dell'auto e si schianta frontalmente contro un furgone nel Bergamasco: morto Tra Palosco e Mornico (Bergamo) un 76enne si è schiantato con la sua auto contro un furgone nel pomeriggio del 7 dicembre. L'anziano è deceduto all'impatto.

A cura di Enrico Spaccini

Un 76enne è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 7 dicembre, lungo la strada provinciale tra Palosco e Mornico (in provincia di Bergamo). Stando a una prima ricostruzione, l'anziano stava guidando la sua auto quando, arrivato all'altezza della zona industriale di Palosco, ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro un furgone. I soccorritori sono intervenuti con la massima urgenza, ma una volta arrivati sul luogo dell'incidente hanno potuto solo constatare il decesso del 76enne. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi delle forze dell'ordine ed è stata riaperta alle 19.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16:45 del 7 dicembre nel tratto di strada che prende il nome di via Bergamo. Il 76enne, residente a Castelli Calepio, era alla guida della sua monovolume Peugeot quando, poco prima del ponte sul Cherio nella zona industriale di Palosco, ha invaso la corsia opposta di marcia. Non è ancora chiaro il motivo, ma l'ipotesi più probabile è che abbia avuto un malore.

In quel momento, però, dall'altra parte stava transitando un furgone Renault. I due mezzi si sono schiantati frontalmente e ad aver avuto la peggio è stato il 76enne. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza di Padana emergenze e l'elisoccorso decollato da Bergamo e fatto atterrare nel parcheggio di una pizzeria. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso del 76enne.

I rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia stradale, che ha riaperto la strada al traffico intorno alle 19. A mettere la zona in sicurezza e a rimuovere i veicoli incidentati ci hanno pensato le tre squadre di vigili del fuoco arrivate da Romano e dalla centrale.