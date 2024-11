video suggerito

Perde il controllo dell'auto, finisce in un fosso e si schianta contro un albero nel Bresciano: morto 62enne Un 62enne è deceduto dopo essersi schiantato contro un albero a Milzano (Brescia). Dopo aver perso il controllo dell'auto, era finito nella roggia che costeggia la strada.

A cura di Enrico Spaccini

(foto di repertorio)

Un 62enne è morto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 novembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Milzano (in provincia di Brescia). L'uomo si trovava alla guida della sua auto quando, per motivi che devono essere ancora chiariti, ha perso il controllo finendo nella roggia che costeggia la strada. La corse è, infine, terminata con un violento impatto contro un albero. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto, hanno tentato le manovre di rianimazione, ma il 62enne era ormai deceduto.

L'incidente è avvenuto all'incirca alle 18 del 14 novembre nel tratto della Provinciale 64 che passa per Milzano. Alcuni automobilisti che si trovavano lungo quella strada avrebbero raccontato di aver visto un'auto rallentare gradualmente, finire nella roggia e schiantarsi contro un albero senza mai tentare una frenata. Al volante di quella vettura c'era un 62enne residente a Pavone Mella.

I primi a soccorrere l'uomo sono stati gli stessi automobilisti che lo seguivano e che hanno chiamato il numero unico per le emergenze. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato due automediche e un'ambulanza, ma i sanitari hanno dovuto constatare il decesso del 62enne.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Verolanuova per mettere in sicurezza l'area e la polizia stradale di Iseo. Gli agenti, che hanno eseguito i rilievi del caso, dovranno chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. Al momento, l'unica cosa certa è che non ci sono altre auto coinvolte nell'incidente. Non è escluso che il 62enne abbia perso il controllo del mezzo in seguito a un malore.