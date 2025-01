Auto si scontra frontalmente con un camion nel Bresciano: morta una 45enne, grave un 12enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una 45enne è deceduta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 gennaio, in seguito a un incidente stradale nel territorio comunale di Montichiari (in provincia di Brescia). Stando a una prima ricostruzione, la donna si sarebbe scontrata frontalmente con la sua auto contro un mezzo pesante lungo la strada provinciale 236. La 45enne è morta nell'impatto, mentre un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito. Illeso, invece, il 52enne che si trovava alla guida del camion. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto.

Come riportato dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 del 6 gennaio, tra Montichiari e Castenedolo. Per motivi che devono essere ancora chiariti, l'auto guidata dalla 45enne di origine ucraina si è scontrata frontalmente con un camion cisterna che trasportava latte. L'impatto ha distrutto la parte anteriore della berlina e danneggiato la cabina del mezzo pesante.

Per estrarre la 45enne dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere. I sanitari, arrivati sul posto con due automediche e due ambulanze della Croce Rossa di Calvisano e del Soccorso Pubblico di Calcinato, hanno potuto solo constatare il decesso della donna. È stato soccorso anche un 12enne, che probabilmente viaggiava insieme alla 45enne, il quale è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale. L'uomo alla guida del camion, un 52enne, è rimasto praticamente illeso.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata alla polizia stradale. Gli agenti, intanto, hanno provveduto a eseguire i rilievi sul posto e alla gestione del traffico lungo la provinciale.