Incidente a Cremona, 15enne investita da un bus: avrebbe attraversato sulle strisce ma col semaforo rosso La quindicenne, che è stata travolta e uccisa da un bus in via Dante a Cremona, avrebbe attraversato la strada sulle strisce ma con il semaforo rosso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio, si è verificato un incidente stradale a Cremona. Alle 7.50 una ragazzina di quindici anni è stata travolta e uccisa da un autobus carico di studenti mentre stava attraversando via Dante. Anche l'adolescente è stata investita mentre stava andando a scuola: frequentava la seconda classe a indirizzo economico e social del liceo Sofonisba Anguissola.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Purtroppo, nonostante il loro tempestivo intervento, per la quindicenne non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che all'origine del sinistro possa esserci una distrazione: la giovane infatti avrebbe attraversato sulle strisce pedonali e col semaforo rosso. Il conducente non sarebbe riuscito a evitare l'urto che è stato fatale. Gli investigatori al momento hanno acquisito tutte le immagini di sorveglianza per poter avere maggiori elementi al riguardo. Più tardi potrebbero voler risentire l'autista del bus che è stato trasferito in ospedale in stato di choc.

Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio nei confronti della ragazzina ricordata da tutti come una giovane solare e sempre allegra.