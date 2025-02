video suggerito

Bambina di 11 anni investita mentre attraversa le strisce a Lugano: è grave Una bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus mentre attraversava le strisce pedonali a Lugano, in Svizzera. Alla guida del mezzo c'era uno svizzero di 61 anni.

Immagine di repertorio

Questa mattina una bambina di 11 anni è stata investita da un autobus mentre attraversava le strisce pedonali a Lugano, in Svizzera. Alla guida del mezzo c'era un 61enne svizzero. La bimba è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in ospedale dagli operatori della Croce Verde.

L'incidente è avvenuto in mattinata, poco prima delle 8:00 di oggi, lunedì 24 febbraio. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dalla Polizia cantonale, la piccola sarebbe stata investita da un autobus mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida del mezzo c'era un autista svizzero di 61 anni, residente nella zona di Paradiso nel distretto di Lugano, che stava percorrendo via Maraini in direzione via Calloni. Non si sa ancora per quale motivo il conducente non si sia fermato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde che hanno soccorso la bambina, trovata con alcune gravi ferite, e l'hanno trasportata all'ospedale disponibile più vicino. A supporto psicologico dell'11enne è stato anche attivato il Care Team, un servizio cantonale che interviene nei casi di incidenti traumatici a supporto delle vittime.

Poco dopo l'accaduto sono arrivati su via Maraini anche gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Lugano, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e le responsabilità del 61enne alla guida dell'autobus.