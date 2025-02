video suggerito

L'auto del padre slitta per il ghiaccio e lo schiaccia contro un muro: 12enne in ospedale Un 12enne della provincia di Sondrio è finito in ospedale dopo essere stato schiacciato da un'auto contro un muro. La vettura sarebbe slittata a causa del ghiaccio mentre il padre del ragazzino montava le catene da neve.

A cura di Enrico Spaccini

Un 12enne è stato travolto da un'auto e schiacciato contro un muro a Valdidentro (in provincia di Sondrio). L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 9 febbraio, mentre in quella zona era in corso un'intensa nevicata. Stando a una prima ricostruzione, il padre stava montando le catene alle ruote della vettura quando questa improvvisamente si è mossa finendo contro il figlio. Il ragazzino è stato, poi, trasportato in ospedale in codice giallo e si trova ora sotto osservazione.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto intorno alle 11:45 dl 9 febbraio in località San Carlo di Valdidentro. Sul posto, insieme ai sanitari arrivati con la massima urgenza con un'ambulanza e un'automedica sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tirano. I militari si sono occupati dei rilievi del caso e della ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

Stando a quanto emerso finora, il padre del 12enne era impegnato nell'installazione delle catene da neve sulle ruote della sua auto quando questa, per motivi ancora da chiarire, avrebbe iniziato a slittare. In quei minuti nella zona settentrionale della provincia di Sondrio, al confine con la Svizzera, si stava verificando un'intensa nevicata, condizione che potrebbe aver fatto prendere ancora più velocità alla vettura.

L'auto avrebbe, quindi, terminato la sua corsa travolgendo il figlio dell'uomo e schiacciandolo contro un muro. Una volta verificate le sue condizioni, i sanitari hanno trasportato il 12enne in codice giallo all'ospedale ‘Eugenio Morelli' di Sondalo. Secondo una prima valutazione, avrebbe riportato solo lievi traumi da schiacciamento, ma deve restare ancora per un po' sotto osservazione dei medici.