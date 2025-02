Si schianta con l’auto a Varese, alla guida c’era un 15enne: aveva rubato il Suv ai genitori

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio, un ragazzo di quindici anni si è schiantato con un'automobile in largo Flaiano a Varese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i medici e i paramedici del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'adolescente avrebbe sottratto il Suv dei genitori. Si sarebbe messo alla guida e si sarebbe poi schiantato contro il guard-rail all'uscita dell'autostrada A8. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto i rilievi del caso e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate sul luogo dell'incidente. Da queste è stato possibile ricostruire la dinamica: il quindicenne avrebbe effettuato un sorpasso, urtato un palo, fatto un giro intorno al rondò e sarebbe andato a sbattere contro il guard rail. Con lui, sul veicolo, non c'era nessun altro.

Il 15enne è stato inoltre soccorso dagli operatori sanitari del 118, che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Fortunatamente il ragazzo, che è residente nel Gallaratese, non ha riportato gravi ferite: è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. Sul luogo dell'incidente c'erano anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area.