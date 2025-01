video suggerito

Perde il controllo dell'auto e investe una bimba di 9 anni mentre va a scuola: la piccola è in ospedale Incidente stradale in provincia di Sondrio: una donna ha perso il controllo dell'automobile e ha investito una bimba di nove anni che stava andando a scuola.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 23 gennaio, si è verificato un incidente stradale a Valdidentro, una frazione di Premadio che si trova in provincia di Sondrio. Una bambina di soli 9 anni è stata investita da un'automobile mentre stava andando a scuola. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'episodio è avvenuto lungo la strada di via Ai Forni e intorno alle 7.46. Una donna, che si trovava al volante di un'automobile, ha perso il controllo del veicolo probabilmente a causa della neve presente sulla strada. Il mezzo ha poi iniziato a girare su se stesso e ha terminato la sua corsa investendo la piccola che si trovava alla fermata dell'autobus. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. Inizialmente sono arrivati in codice rosso. Poi hanno verificato che le condizioni della bimba erano meno gravi del previsto: la piccola è stata quindi trasferita in codice giallo all'ospedale Morelli di Sondalo. Non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tirano. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere aggiornamenti su questa vicenda.