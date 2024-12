video suggerito

Investita da un bob, donna perde i sensi e finisce in ospedale: è grave Incidente sulla pista da bob a Selvino (Bergamo): una donna di 41 anni è stata investita da un bambino che era su un bob. È stata trasferita in ospedale con un elicottero.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 27 dicembre, si è verificato un incidente sulla pista che si trova accanto a Campo scuola Sci nel centro di Selvino, comune che si trova in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e i carabinieri.

L'incidente è avvenuto nella vecchia pista da sci che scende dal monte Purito e arriva al centro del paese. Intorno alle 15 una donna, una 41enne, è stata urtata da un bambino con il bob: la persona colpita è caduta a terra e ha battuto la testa. Ha perso i sensi. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza.

I medici e i paramedici hanno trasferito la donna all'ospedale San Raffaele di Milano con un elicottero. La donna non sarebbe in gravi condizioni. Mentre veniva soccorsa, il bambino e la famiglia si sarebbero allontanati dalla zona. I carabinieri della stazione di Selvino, come riportato dal quotidiano L'Eco di Bergamo, hanno svolto tutti i rilievi del caso e stanno svolgendo tutte le operazioni del caso per identificare il piccolo e i genitori. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni sull'accaduto.