video suggerito

Bimbo di 7 anni cade dalla seggiovia sulla Presolana: trasferito in ospedale in elicottero Un bambino di 7 anni è precipitato da una seggiovia in provincia di Bergamo: ha fatto un volo di 2-3 metri d’altezza. È stato trasferito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre, un bambino di sette anni è caduto dalla seggiovia del Monte Pora a Castione della Presolana, comune che si trova in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Il piccolo è ferito, ma non sembrerebbe essere in gravi condizioni.

Il bimbo, che è residente nella provincia di Milano, si trovava con il padre quando a un certo punto è precipitato: ha fatto un volo di circa due-tre metri. Fortunatamente la nove sottostante ha attutito la caduta. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato immediatamente i medici e i paramedici. Nel frattempo è stata bloccata la seggiovia così da permettere al genitore di raggiungere il figlioletto.

Il personale, dopo aver fornito le prime cure sul luogo, ha deciso di trasferirlo con un elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente non è in pericolo di vita né ha riportato gravi ferite.

Oltre a loro c'erano anche i carabinieri sciatori che hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.