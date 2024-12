video suggerito

Violenta caduta sulle piste da sci ai Piani di Bobbio: soccorso un 22enne Un giovane di 22 anni è violentemente caduto mentre si trovava sulle piste dei Piani di Bobbio, in Valsassina: è stato trasferito in codice giallo in ospedale a Lecco.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Brutta caduta per un ragazzo di 22 anni ai Piani di Bobbio, la stazione sciistica in Valsassina, in provincia di Lecco. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane sarebbe violentemente caduto mentre si trovava sulle piste. Subito sono stati allertati i soccorsi e la centrale operativa di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Tutto è accaduto verso le 10 di oggi venerdì 27 dicembre. In pochi minuti i soccorritori hanno raggiunto il 22enne che è poi stato trasferito a valle e affidato alle cure del Soccorso Centro Valsassina di Introbio. Infine è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Non è fortunatamente in gravi condizioni.

Il soccorso alpino alla vigilia di Natale ha pubblicato un post in cui mette in allerta chi vuole andare in montagna: "Massima attenzione alle condizioni meteorologiche di questi giorni: in quota c’è vento forte e la situazione ambientale presenta un innevamento relativamente scarso, con ghiaccio.

Tutto questo rende particolarmente difficile la progressione, quindi rivolgiamo un appello a chi intende andare in montagna. Verificate sempre i bollettini nivometeorologici ufficiali, accertatevi che il vostro itinerario sia percorribile in sicurezza, adottate un equipaggiamento adeguato. In caso di dubbi, rivolgetevi agli esperti e ai professionisti della montagna".