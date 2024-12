video suggerito

Incidente nella notte in montagna in Valtellina: escursionista precipita da un sentiero Un escursionista è caduto da un sentiero in montagna in Valtellina (Sondrio): gli operatori del soccorso alpino hanno effettuato un salvataggio notturno.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte di oggi, lunedì 30 dicembre, un escursionista è precipitato da un sentiero in montagna e precisamente in Valtellina, nel territorio della provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino. La persona è stata trasferita in ospedale.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'allarme è stato lanciato intorno alle 2 di notte: è stato detto loro che un uomo era caduto durante una escursione. I tecnici della stazione di Valmalenco – si tratta della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna – sono intervenuti immediatamente. Con loro c'era anche una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e gli operatori sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Una volta individuato l'uomo – di cui non si conosce l'età – i soccorritori lo hanno affidato alle cure dei medici e dei paramedici del 118. Non è ancora chiaro in che condizioni di salute sia e soprattutto se sia o meno in pericolo di vita. Così come è ancora da ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: capire in particolare modo se la caduta sia stata causata da un malore o da una disattenzione. Fondamentali saranno quindi sia le parole del ferito che delle persone che si trovavano con lui durante la gita in montagna. Nelle prossime ore si potrà quindi avere un quadro più preciso dell'intero episodio.