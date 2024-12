video suggerito

Incidente sul Monte Resegone, donna precipita da un sentiero: è morta sul colpo Incidente in montagna sul Monte Resegone a Lecco: una donna è precipitata mentre si trovava su un sentiero. Purtroppo è morta sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio LaPresse)

Nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre, si è verificato un incidente in montagna a Lecco. Una donna è precipitata da un sentiero. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, il soccorso alpino e le forze dell'ordine.

Stando a quanto riportato dalla nota diffusa da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), l'allarme è stato lanciato alle 14.27. Una donna si trovava con un'altra escursionista sul Monte Resegone e precisamente sul versante Lecco quando è precipitata da un sentiero. La persona che si trovava con lei ha chiesto subito aiuto. Gli operatori del soccorso alpino si sono precipitati sul posto e hanno immediatamente individuato il corpo.

Lo hanno recuperato e affidato ai medici e ai paramedici che purtroppo non hanno potuto far altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non si conosce l'età della vittima né il suo nome. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto. Con lei, c'era una 48enne che non ha riportato ferite e infatti non è stato necessario trasferirla in ospedale.

Leggi anche Bimbo di 7 anni cade dalla seggiovia sulla Presolana: trasferito in ospedale in elicottero

Probabilmente, appena si riprenderà dallo choc, fornirà la sua versione dei fatti alle forze dell'ordine che nel frattempo hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.