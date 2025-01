video suggerito

Alpinista precipita per 40 metri su una parete in montagna: è morto Incidente in montagna nella provincia di Brescia: un alpinista è morto precipitando per circa 40 metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, il soccorso alpino e i carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 3 gennaio, si è verificato un incidente in montagna. Un alpinista è precipitato per quaranta metri e purtroppo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. L'incidente dovrebbe essere avvenuto poco prima di mezzogiorno e precisamente alle 11.55. L'alpinista si trovava su una parete in montagna e precisamente a Ponte Legno, in Valbione, che si trovano nella provincia di Brescia. Stando a quanto comunicato fino a questo momento, sarebbe precipitato per circa una quarantina di metri.

Le persone che si trovavano con lui hanno subito lanciato l'allarme e chiamato i soccorsi. Gli operatori del soccorso alpino sono ancora a lavoro per recuperare il corpo della vittima. Ad aiutarli, anche il personale del 118, inviato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), decollato con un elicottero da Sondrio. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Breno che avranno il compito di svolgere tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Saranno fondamentali le parole delle persone che hanno assistito all'intera scena. Per il momento non si conosce l'età della vittima né la sua identità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.