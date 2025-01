video suggerito

Ragazzina di 15 anni travolta e uccisa da un bus a Cremona, si indaga per omicidio stradale colposo La Procura di Cremona ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale colposo. Gli investigatori dovranno accertare la presenza di eventuali responsabilità nell’incidente che ha portato al decesso della 15enne investita da un autobus il 31 gennaio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una 15enne è deceduta questa mattina, venerdì 31 gennaio, dopo essere stata investita da un autobus a Cremona mentre andava a scuola. Stando ai primi accertamenti della polizia locale, la ragazzina avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali, ma quando il semaforo era rosso. Per il conducente del bus di linea, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale colposo, al momento contro ignoti.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 8 del 31 gennaio. La 15enne stava andando a scuola e doveva attraversare via Dante. Secondo i primi accertamenti, sarebbe passata sulle strisce pedonali, ma con il semaforo rosso. La dinamica, però, deve essere ancora verificata e gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sull'incrocio. Dopodiché, sarà ascoltato l'autista dell'autobus, che dopo lo schianto è stato trasportato in ospedale in stato di choc.

L'impatto con l'autobus di linea Arriva Italia sarebbe stato violento, al punto che la 15enne è stata sbalzata a una decina di metri di distanza. Nonostante l'intervento con la massima urgenza dei sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), per la ragazza non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Decine di studenti hanno assistito allo schianto. "Sapevamo tutti dell'incidente, i ragazzi l'avevano visto", hanno raccontato alcuni insegnanti, "ma abbiamo sperato fino all'ultimo che non fosse così grave". I vertici dell'azienda Arriva Italia hanno garantito la massima collaborazione agli inquirenti che indagano con l'ipotesi di reato di omicidio stradale colposo.