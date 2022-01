Tragedia in centro a Monza, uomo precipita dalla finestra e muore Un uomo di 36 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione a Monza. Indaga la polizia: tra le varie ipotesi anche quella di un gesto volontario.

Foto di repertorio

Una tragedia si è verificata nella mattinata di ieri, domenica 2 gennaio, a Monza. Un uomo di 36 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 10 del mattino in via Parravicini, in una zona centrale del capoluogo di provincia brianzolo. Sarebbero stati alcuni residenti dello stabile in cui si è verificata la tragedia a dare l'allarme, chiamando il 118 dopo aver visto il corpo del 36enne nel cortile interno del palazzo.

Inutile l'intervento di un'ambulanza e di un'automedica

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica: i soccorritori non hanno però potuto fare nulla per il 36enne, se non dichiararne il decesso. L'uomo è morto sul colpo a causa dei traumi riportati nella caduta. In via Parravicini sono intervenuti anche gli agenti della questura di Monza, chiamati a indagare sulla tragedia.

Al vaglio tutte le ipotesi: la più plausibile è che l'uomo si sia suicidato

I poliziotti hanno accertato la dinamica dell'episodio: il 36enne è precipitato dalla finestra di un appartamento posto a uno dei piani superiori del palazzo. Ancora da accertare invece le cause del tragico volo: al momento non si esclude alcuna ipotesi e viene contemplata dunque anche quella di un incidente domestico, anche se l'ipotesi più accreditata è che l'uomo si sia suicidato. Non è stato però comunicato se nell'appartamento del 36enne siano stati trovati bigliettini o messaggi lasciati dall'uomo per spiegare le motivazioni del gesto estremo, né se il 36enne soffrisse di particolari patologie e avesse manifestato in passato intenti suicidi.