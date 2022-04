Tragedia di Pasquetta, lo schianto e le fiamme che avvolgono la moto: così sono morti i coniugi Beltrami La coppia è stata travolta da un’auto che ha preso fuoco: inutili i tentativi di salvare Giampietro Beltrami, 56 anni, e Maria Luisa Bonomi, 53 anni. I funerali si terranno venerdì nella chiesa di Gazzanica, dove vivevano. Ora altre due donne si trovano in prognosi riservata in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Il giorno dopo la tragedia di Pasquetta in cui hanno perso la vita Giampietro Beltrami e Maria Luisa Bonomi si sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Tutto è durato pochi secondi: prima lo scontro, poi le fiamme che hanno avvolto sia le due moto che l'auto. Alla fine il tragico bilancio è di due morti e quattro feriti. Marito e moglie si trovavano in sella a una delle moto coinvolte e viaggiavano sulla strada provinciale 40 a Bianzano, in provincia di Bergamo. Erano circa le 14.30 quando si è verificato il violento impatto. Sembrerebbe che, in base alle informazioni arrivate a Fanpage.it, una moto avrebbe tentato un sorpasso proprio nel momento in cui nella direzione opposta stava arrivando un'auto con a bordo una famiglia. A quel punto lo scontro tra auto e modo: l'impatto, come spiegato a Fanpage.it, è stato talmente violento che l'auto ha sbandato e capovolgendosi ha investito le altre due moto. Dalle scontro si sono alzate le fiamme che hanno avvolto tutti i mezzi coinvolti. Per Giampietro Beltrami, 56 anni, e Maria Luisa Bonomi, 53 anni, non c'è stato più nulla da fare. I funerali della coppia si terranno nella chiesa parrocchiale di Gazzaniga, dove vivevano, alle 15. Oggi invece il parroco di Bianzano si è recato al cimitero con il sindaco e vicesindaco per la benedizione delle salme.

Due donne ora si trovano in prognosi riservata

Marito e moglie erano su uno scooter di grandi dimensioni e sono rimasti travolti dall'auto in testa coda: il 56enne sarebbe stato subito avvolto dalla fiamme mentre la 53enne è caduta a terra dopo l'impatto. Un'altra moto è stata travolta. In tutto ci sono altri quattro feriti: le due donne a bordo delle altre due moto ora si trovano in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII e agli Spedali Civili di Brescia arrivate con la massima urgenza in elisoccorso. I loro coniugi, di 62 e di 65 anni, si trovano ora agli ospedali di Piario e alle cliniche Gavazzeni. Non è ancora chiaro se siano fuori pericolo. Sarebbe invece fuori pericolo la famiglia che era a bordo della Ford: tutti hanno fatto in tempo a scappare dalle fiamme. Da chiarire anche l'arrivo dei soccorsi: sembrerebbe infatti che siano arrivati solo dopo qualche minuto perché in zona il segnale era debole e quindi era difficile effettuare la chiamata. Una volta sul posto medici e paramedici non hanno potuto far altro che accertare il decesso della coppia. Mentre per gli altri feriti è stato attivato il trasporto con la massima urgenza in ospedale.