Incidente tra tre moto e un’auto a Bianzano, morti marito e moglie: chi sono le due vittime Si chiamano Giampietro Beltrami e Maria Luisa Bonomi, le vittime dell’incidente avvenuto a Bianzano. I due, marito e moglie, vivevano a Gazzaniga.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamano Giampietro Beltrami e Maria Luisa Bonomi, le due vittime del tragico incidente che è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 18 aprile, a Bianzano (Bergamo): la coppia, come rivelato a Fanpage.it, si trovava in sella a una delle moto coinvolte nel sinistro che si è verificato sulla strada provinciale 40. Marito e moglie, lui 56 anni e lei 53 anni, vivevano a Gazzaniga.

La dinamica dell'incidente

In base alle informazioni arrivate a Fanpage.it, una moto avrebbe tentato un sorpasso quando nella direzione opposta stava arrivando un'auto con a bordo una famiglia. Per il momento la dinamica non è certa: non è chiaro se l'auto si sia spostata verso la moto o se sia avvenuto il contrario. Quello che è certo è che la prima moto ha urtato il veicolo. L'impatto, come spiegato a Fanpage.it, è stato talmente violento che l'auto ha sbandato e capovolgendosi ha investito le altre due moto.

Ci sono altri quattro feriti

In sella a una delle due c'era la coppia: nell'urto, il serbatoio della motocicletta è esploso causando poi un incendio. L'uomo è morto sul colpo mentre la donna durante le operazioni di soccorso. In sella alla prima e alla terza moto c'erano i parenti delle due vittime. Si tratta di altre quattro persone: due di loro sono in prognosi riservata mentre altri due sono stati trasferiti in codice giallo. La famiglia che si trovava sull'auto è invece uscita illesa. Sul posto oltre al personale sanitario del 118, ci sono anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Clusone che stanno svolgendo tutti i rilievi per accertare eventuali responsabilità e capire cosa sia successo.