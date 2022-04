Tragico incidente tra sei moto e un’auto a Bianzano: due morti, altri quattro i feriti Stando alle primissime informazioni sono morte due persone e altre quattro sono rimaste gravemente ferite a seguito di un maxi incidente che ha coinvolto un’auto e sei moto.

Grave incidente oggi lunedì 18 aprile a Bianzano, in provincia di Bergamo. Stando alle primissime informazioni riportate sull'Eco di Bergamo sono morte due persone e altre quattro sono rimaste gravemente ferite a seguito di un maxi incidente che ha coinvolto un'auto e sei moto: tutto è accaduto intorno alle 14.30 sulla provinciale 40. Tutti si trovavano in sella ad alcune moto. Sul posto sono intervenuti medici e paramedici dell'ambulanza e dell'automedica, anche due elicotteri decollati da Bergamo e da Milano. Purtroppo per due persone non c'è stato più nulla da fare, non è chiaro se i feriti sono ancora tutti fuori pericolo.

Ragazzo di 20 anni finisce nel fiume con la sua auto

Un ragazzo di 20 anni invece è in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere finito nel fiume con la sua auto e dopo essere rimasto in acqua per circa 30 minuti. Stando alle prime informazioni, il ragazzo si trovava alla guida quando all’alba di domenica è finito nel fiume Cherio, in Via Nazionale a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Sulla stessa auto con lui c'erano anche un ragazzo di 22 anni, e due ragazzi di 23. Durante la caduta hanno riportato diversi traumi e fratture. Il 20enne resta in prognosi riservata, mentre gli altri passeggeri non sarebbero in pericolo di vita.