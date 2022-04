Finisce con l’auto in un fiume: gravissimo un 20enne, feriti altri 4 ragazzi Il ragazzo si trovava alla guida quando all’alba di domenica è finito nel fiume Cherio, in Via Nazionale a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il 20enne è ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 20 anni è in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere finito nel fiume con la sua auto e dopo essere rimasto in acqua per circa 30 minuti. Stando alle prime informazioni, il ragazzo si trovava alla guida quando all’alba di domenica è finito nel fiume Cherio, in Via Nazionale a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Sulla stessa auto con lui c'era anche un ragazzo di 22 anni, e due ragazzi di 23. Durante la caduta hanno riportato diversi traumi e fratture.

L'incidente la mattina di Pasqua all'alba

Ancora tutta da chiarire la dinamica dei fatti ma sembrerebbe che la macchina stava arrivando da Entratico, a pochi chilometri dal lago d’Iseo, quando ha sbandato improvvisamente finendo fuori strada verso le 5.30. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto la vettura in fiume: sul posto si sono precipitati i medici e paramedici e i vigili del fuoco. Sul luogo sono arrivati anche gli uomini del nucleo dello Speleo alpino fluviale e i volontari del distaccamento di Gazzaniga. I pompieri sono riusciti a liberare dalle lamiere i ragazzi intrappolati nell'auto: sono stati tutti ricoverati a Bergamo, al Papa Giovanni e all’Humanitas, e all’ospedale di Seriate. Il ragazzo di 20 anni è ricoverato in prognosi riservata, non è chiaro se è fuori pericolo. Gli altri passeggeri invece sono in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita.