in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nel Pavese, a Vigevano, dove due persone, le cui generalità non sono note, hanno perso la vita a seguito di un incidente aereo. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, la chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 17.40 e riportava della caduta di un ultraleggero nei pressi del Ticino. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, con l'Areu che ha inviato sul posto in codice rosso l'elisoccorso dall'ospedale Niguarda oltre ad un'ambulanza e un'automedica. Arrivati sul posto, gli operatori sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone, delle quali una dovrebbe essere un uomo. Con l'intento di aiutare gli eventuali feriti e mettere in sicurezza la zona, erano stati allertati anche i vigili del fuoco di Pavia. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri. Ora occorrerà ricostruire i motivi per cui l'ultraleggero è precipitato.

Ultraleggero precipita a Cremona, morte due persone

Nello scorso mese di settembre, un'altra tragedia simile si è consumata in provincia di Cremona, quando un ultraleggero era precipitato a seguito del lancio di uno dei paracadutisti a bordo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini di allora, l'uomo, lanciatosi dal velivolo, avrebbe urtato l'aeroplano. L'ala si sarebbe dunque danneggiata, facendo perdere il controllo del mezzo al pilota che non è riuscito a riprendere quota. Addirittura, pare che l'ultraleggero abbia preso fuoco mentre era ancora in volo, prima di schiantarsi violentemente a terra. Nella tragedia avevano perso la vita sia il paracadutista, l'unico dei nove in quanto l'ultimo a lanciarsi, e il pilota dell'aeroplano.