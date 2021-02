in foto: Gustavo Saurin (a sinistra) e Generoso Vitagliano, le vittime dell’incidente (Facebook)

Si chiamavano Gustavo Saurin e Generoso Vitagliano le due vittime dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio, domenica 14 febbraio, nelle campagne di Vigevano, in provincia di Pavia. C'erano loro a bordo dell'aereo ultraleggero precipitato per cause ancora da accertare in località Buccella, poco lontano dal fiume Ticino. Gustavo Saurin, 72enne imprenditore di origini argentine ma residente a Vigevano, era ai comandi dell'ultraleggero. Era un grande appassionato di volo sportivo e pilotava questo tipo di aerei da circa 45 anni. Anche Generoso Vitagliano, 25enne originario di Gravellona, in Piemonte, viveva a Vigevano: per lui si trattava di un volo di prova.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza le cause dell'incidente costato la vita ai due. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, sembra che il motore del velivolo, che era decollato dall'aviosuperficie Leonardo da Vinci di Cascina Scoglio, di cui Saurin era presidente, si sia improvvisamente spento e che l'ultraleggero sia precipitato dopo aver effettuato una strana manovra. Inutili si sono rivelati i soccorsi: i due uomini a bordo sono morti sul colpo.

Chi erano le due vittime

Grande il cordoglio per le due vittime. Saurin si era battuto negli scorsi anni per la riapertura del campo di volo, di cui curava anche la pagina Facebook, Dal suo profilo social personale, pieno di foto con aerei, si evince la grande passione che aveva per il volo. Il 25enne Generoso Vitagliano, invece, si era avvicinato al volo da poco tempo. Lascia la moglie e i tanti amici che hanno commentato increduli la notizia della sua scomparsa: "Non riesco davvero a trovare le parole per quanto accaduto e non ce ne possono essere", ha scritto un conoscente, mentre un altro amico ha sottolineato di aver visto il velivolo che faceva una manovra strana in aria: "Io non ci credo e pensare che quell'aereo l'avevo visto in aria che faceva una manovra insolita oggi e poi arrivare a casa e leggere l'articolo… Ma mai pensare che sei te non ci credo Generoso Vitagliano ciao amico mio".