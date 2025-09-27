Tra i fan degli Enhypen per rubare dalle borse, tre donne arrestate in Galleria a Milano

Molte persone affollate, l'attenzione concentrata sullo stesso punto, borse e zaini che passano in secondo piano: il paradiso del borseggiatore, insomma. Ed è quello che è successo giovedì nella Galleria Vittorio Emanuele, in occasione della presenza degli Enhypen, la boy band di K-pop sudcoreana, a Milano per la "Fashion week"; nel corso dei controlli, approntati proprio per garantire la sicurezza durante la manifestazione, sono state arrestate tre donne, sorprese a sfilare oggetti mentre i fan erano distratti.

Si tratta di tre cittadine bulgare, di 24, 25 e 26 anni, che sono state notate dai poliziotti della sezione antiborseggio della Squadra Mobile di Milano; gli agenti le hanno viste entrare nella Galleria e si sono accorti che stavano osservando con fin troppa attenzione gli oggetti addosso agli altri presenti; un atteggiamento che ha fatto nascere i primi sospetti, confermati pochi minuti dopo. Le tre si sono infatti scambiate dei cenni d'intesa e si sono dirette verso l'atelier di Prada, dove c'erano gli Enhypen e l'ingresso era gremito di persone.

Lì, approfittando della confusione, la 24enne si è avvicinata a una coppia di turisti coreani e, mentre le altre due le coprivano la mano con un ventaglio e una borsa, ha preso una pochette dalla borsa della vittima. I poliziotti le hanno fermate mentre si stavano allontanando in via Silvio Pellico; durante la perquisizione la 24enne è stata trovata in possesso della pochette, che conteneva due paia di occhiali; per le tre è scattato l'arresto. La refurtiva è stata restituita alla turista, che ancora non si era accorta di essere stata derubata.