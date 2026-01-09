milano
Terremoto nel Bresciano, più scosse nelle ultime ore: fino a magnitudo 3.6

Il terremoto si è registrato oggi, 9 gennaio, a Gargnano, comune in provincia di Brescia. Una scossa delle 15.28 ha registrato una magnitudo compresa tra 3.1 e 3.6.
A cura di Francesca Caporello
Diverse scosse di terremoto si sono registrate oggi, venerdì 9 gennaio, a Gargnano, piccolo comune in provincia di Brescia. Come riportato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si sarebbe verificata una prima scossa intorno alle 15.24 e un'altra intorno alle 15.28. La prima scossa, secondo una prima stima provvisoria, ha registrato una magnitudo di 2.5 mentre la seconda una compresa tra 3.1 e 3.6. Le scosse, entrambe con epicentro a Gargnano a una profondità di circa 11 chilometri, sono state avvertite dalla popolazione che, in particolare nell'area del Garda, ha telefonato ai vigili del fuoco e scritto post sui principali social.

