Due scialpinisti sorpresi da una valanga sopra la diga di Montespluga (Sondrio): uno gravissimo in ospedale

Paura questa mattina, venerdì 6 febbraio, per un allarme valanga nella zona della Crocetta del Cardine sopra la diga di Montespluga, nel territorio di Madesimo, in provincia di Sondrio. Secondo quanto si apprende, due scialpinisti sarebbero stati sorpresi da una valanga. L’allarme è scattato intorno alle 11 e ha fatto subito mettere in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte immediatamente diverse squadre del Soccorso Alpino di Madesimo, dei vigili del fuoco, dei carabinieri di Chiavenna e due elicotteri Areu decollati da Caiolo e Bergamo.

Stando alle prime informazioni, i due scialpinisti coinvolti sarebbero due uomini, di 27 e 30 anni. I soccorritori li hanno raggiunti, recuperati dalla neve, messi in salvo e trasferiti in ospedale. Le condizioni del più giovane non sarebbero gravi. Il 27enne avrebbe riportato solo piccoli traumi di lieve entità. Mentre ben più serio è il quadro clinico del 30enne, che per le gravi condizioni in cui versava, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove al momento si trova ricoverato con prognosi riservata. Le operazioni di soccorso, coordinate sul posto, non sono state semplicissime e hanno richiesto grandi competenze tecniche.

La valanga di questa mattina non è un caso isolato. Proprio ieri ad Aprica (Sondrio) due slavine, di 40 e 30 metri, si sono staccate nella zona del Palabione, non coinvolgendo nessuna persona fortunatamente. I tecnici e i soccorritori mantengono alta l'attenzione sul rischio di nuove possibili nevicate e valanghe. Per precauzione e prevenzione, le autorità invitano chi si muove in montagna a evitare percorsi fuori pista senza esperienza e senza l’equipaggiamento di sicurezza necessario.