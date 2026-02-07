Valanga si stacca ad Albosaggia, c’è un morto: un’altra persona è dispersa
Tragedia ad Albosaggia, territorio che si trova in provincia di Sondrio. Una valanga si è infatti staccata e ha travolto tre persone. Una è morta, un'altra è dispersa e un'altra ancora è riuscita a salvarsi. Per il momento, non si conosce l'identità della persona morta né di quella dispersa. I soccorritori sono in azione per cercare di recuperare il disperso.
Sono ancora poche le informazioni al riguardo. Si sa solo che il distaccamento della neve è avvenuto a mezzogiorno di oggi, sabato 7 febbraio 2026. Inizialmente si pensava che non vi fossero persone coinvolte, ma invece poi è stata fatta la macabra scoperta. Tre scialpinisti, che erano impegnati in una escursione, sono infatti rimasti coinvolti: sono stati travolti dalla valanga. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, è morto. Un secondo è riuscito a mettersi in salvo, uscendo da solo dalla neve. Non è chiaro che tipo di ferite possa aver riportato e che in condizioni sia.
C'è un terzo compagno, che risulta ancora scomparso. Non si hanno notizie sulle loro identità: se siano uomini o donne o che età abbiano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con tre elicotteri e il soccorso alpino presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Si sta cercando ovunque con la speranza di riuscire a salvare la persona dispersa. Ovviamente più passano le ore, più la speranza diminuisce.
Soltanto ieri si è staccata un0altra valanga a Montespluga dove è rimasto ferito gravemente un uomo di trent'anni, militare del soccorso alpino della Guardia di finanza.