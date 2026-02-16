Uomo travolto da una valanga in Valtellina, proseguono le operazioni di ricerca: il video dei soccorsi

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco nella zona sopra Monte Spluga

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dell'uomo che è stato travolto da una valanga nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, nella zona sopra Monte Spluga, in provincia di Sondrio, nel cuore della Valtellina. Sul posto i vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, sul monte è stato organizzato un imponente presidio dei vigili del fuoco con gli specialisti SAF "neve", il nucleo SAPR con droni dotati di termo-camera e gli operatori specializzati nell'utilizzo di sistemi IMSI catcher per il supporto alla localizzazione della persona dispersa.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco nella zona sopra Monte Spluga

Le attività si svolgono in stretta sinergia con i tecnici del SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) e del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Parallelamente, sono in corso le immersioni nel Lago Nero, sopra Monte Spluga, effettuate dagli speleosub del CNSAS, al fine di escludere la presenza dell'uomo nelle acque.

Leggi anche Valanga travolge e uccide due persone in Valtellina: morti Sebastiano Erba e Alfio Muscetti

Le operazioni sono supportate, per quanto consentito dalle condizioni meteorologiche avverse, dal Reparto Volo della Guardia di Finanza, che si occupa del monitoraggio dall'alto e del trasporto di personale e materiali. Insieme a loro anche il contributo di un'azienda privata del territorio specializzata in escursioni che ha messo a disposizione diverse motoslitte con i relativi piloti, assicurando il trasporto in quota dei soccorritori e delle attrezzature, velocizzando le operazioni in un contesto ambientale particolarmente impervio.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco nella zona sopra Monte Spluga

Stando a quanto riferito dai vigili sul posto, le ricerche proseguiranno nelle prossime ore senza sosta, compatibilmente con l'evoluzione delle condizioni meteo e del rischio valanghe.