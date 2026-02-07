Valanga in Valtellina, ritrovato il corpo dell’uomo disperso: salgono a due i morti

Tragedia in Valtellina, in provincia di Sondrio, dove una valanga ha travolto tre persone: un morto. Rintracciata la persona dispersa: ha perso la vita.

Salgono a due le vittime della valanga che si è staccata ad Albosaggia in Valtellina, in provincia di Sondrio verso l'ora di pranzo di oggi, sabato 7 febbraio 2026. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito i soccorritori che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso di un uomo. Dispersa una seconda persona. Soltanto nelle ultime ore i vigili del fuoco, sono riusciti a rintracciare l'uomo disperso: hanno fatto appena in tempo ad estrarlo dalla neve che ha perso la vita. Ferita, gravemente la terza persona che si trovava fuoripista con i compagni.

Valanga in Valtellina travolge tre sciatori fuori pista

I tre erano impegnati in un fuoripista quando sono stati travolti da una valanga in Valtellina. L'allarme, quando la porzione di neve si è staccata ed è venuta giù, sono subito arrivati i soccorsi. Sul posto si sono recati immediatamente tre elicotteri: uno di Areu, il Servizio Sanitario Regionale, uno della Guardia di Finanza e uno dei Vigili del Fuoco che, per primi, si sono immediatamente messi al lavoro per cercare di rintracciare nel minor tempo possibile le persone travolte.

Come sta la seconda persona salvata dai vigili del fuoco dopo la valanga

Due delle persone coinvolte sono state individuate immediatamente e caricate a bordo dell'elisoccorso. Per una di esse non è stato possibile fare altro che constatare il decesso: è stata trovata ed estratta senza vita sotto la neve dai Saf (Speleo Alpino Fluviali) dei vigili del fuoco nel corso di operazioni svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse con intervento coordinato via aria.

L'altra, invece, si trova in condizioni critiche. Una volta rintracciata dai vigili del fuoco, gli operatori del personale sanitario l'hanno prontamente stabilizzata. Si trova ancora in condizioni gravi, ma per il momento non si conosce precisamente lo stato di salute in cui si trova né le lesioni riportate.

Ritrovata la persona dispersa: salgono a due i morti

Dopo svariate ricerche i Saf, (Speleo Alpino Fluviali) dei Vigili del Fuoco, anche loro arrivati a bordo del Drago 150 in questo periodo Olimpico di stanza a Livigno, sono riusciti a rintracciare anche la persona data per dispersa: si trovava sotto al manto nevoso. Nonostante il rapido intervento dei pompieri e le manovre di soccorso avanzato prontamente effettuate nei confronti della persona appena ritrovata, non c'è stato niente da fare. L'uomo è morto poco dopo. Secondo le prime informazioni le due persone decedute sarebbero un trentacinquenne e di un quarantaseienne.

Ancora da chiarire, invece, la dinamica esatta dell'accaduto. L'incidente di oggi è avvenuto in una giornata in cui sulle Alpi Orobie l'allerta valanghe era piuttosto alta con un indice di tre su una scala europea di cinque gradini.