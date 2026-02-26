Valanga travolge due persone in Valtellina: morti un uomo e una donna

Un uomo e una donna, d’età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono morti dopo essere stati travolti da una valanga questa mattina, 26 febbraio. I due alpinisti si trovavano sul monte Cornaccia, al confine tra Italia e Svizzera.

Foto di repertorio

Una valanga ha travolto e ucciso due persone questa mattina, giovedì 26 febbraio, sul versante Sud-Ovest del monte Cornaccia al confine tra Italia e Svizzera, nell'Alta Valtellina. La massa nevosa si è staccata nel territorio comunale di Valdidentro (in provincia di Sondrio), nei pressi del Piz Tea Fondada. Le operazioni di ricerca sono state affidate all'elisoccorso decollato da Sondrio e da Bergamo, insieme ai tecnici del Soccorso alpino di Bormio e dei vigili del fuoco. Le vittime sono un uomo e una donna d'età compresa tra i 20 e i 30 anni, la loro identità non è stata ancora resa nota. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Tirano.

L'allarme è scattato poco dopo le 10 del 26 febbraio, con la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che ha fatto alzare in volo i due velivoli in codice rosso. In un primo momento, si pensava che solo una persona fosse stata travolta dalla valanga. Tuttavia, al termine delle operazioni di soccorso durante un paio d'ore, e particolarmente complesse a causa delle condizioni meteorologiche, gli scialpinisti recuperati senza vita sono stati due. Entrambi sono stati trovati in una zona impervia, in alta montagna.

Articolo in aggiornamento