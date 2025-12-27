La montagna frana sulla strada e finisce a valle, sfondati tunnel e rete di protezione: le immagini

La montagna a Pisogne (Brescia) è franata fino a valle distruggendo un tunnel e la rete. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti.

La strada distrutta dalla frana

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 si è verificato uno smottamento a Pisogne, comune che si trova nella provincia di Brescia. La montagna ha franato ed è franata fino a valle. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma i danni sono ingenti.

La frana a Pisogne

Come mostrato dalle immagini, lo smottamento ha interessato il versante del monte. Parte della montagna è crollata sulla strada per poi rotolare a valle. È stato distrutto sia il tunnel paramassi che la rete di protezione. Ancora, è stato travolto il guardrail e invasa completamente la carreggiata. Fortunatamente, quando si è verificato tutto, nessuno transitava per quelle vie. Quindi non si sono registrati feriti. Ma il boato, che è avvenuto tra mezzanotte e l'una, è stato tremendo. Lo hanno udito tutti coloro che vivono lì vicino.

L’intervento dei vigili del fuoco

Appena lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i droni del nucleo Sapr, i vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale, i volontari della protezione civile e i carabinieri. Alle prime luci dell'alba, sono arrivati i geologi del Comune per effettuare tutti i rilievi necessari. Il sindaco Federico Laini ha spiegato che c'era una grossa crepa nella parete della montagna, che potrebbe aver innescato la frana.

Per il momento, i tecnici dovranno mettere in sicurezza l'area e rimuovere il materiale. Si procederà poi con la pulizia della strada e infine con la ricostruzione di tunnel e protezione. Non sono esclusi disagi per la popolazione che vive nelle aree limitrofe.