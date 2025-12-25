Auto finisce fuori strada e si ribalta in un fosso: feriti due ragazzi

Incidente nel Lodigiano dove un suv si è ribaltato: due ragazzi sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale.

Incidente stradale a Pieve Fissiraga, un comune che si trova in provincia di Lodi, dove un suv si è ribaltato in un fosso. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 25 dicembre 2025, poco dopo le 8. Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 235. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sull'automobile viaggiavano quattro persone. Le cause non sono ancora state stabilite. Cosa possa aver causato l'incidente, è ancora un mistero. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici, arrivati con due ambulanze e due mezzi di soccorso avanzato e un'auto infermieristica, hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno trasferito i feriti in ospedale: un ragazzo di 21 anni e uno di 22 anni sono trasti trasportati in codice giallo. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. I vigili del fuoco hanno fornito aiuto per recuperare il mezzo coinvolto. Per consentire tutte le operazioni di sicurezza, l'area è stata interdetta al traffico. Nelle prossime ore saranno fornite maggiori dettagli. Fondamentali saranno anche le parole delle persone coinvolte nell'incidente.