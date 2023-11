Tentano di derubare Corrado Tedeschi in centro a Milano, il conduttore: “Questa è la città, state attenti” Corrado Tedeschi ha raccontato con un video di aver subito un tentativo di furto mentre si trovava in zona San Babila a Milano. Il conduttore tv e attore ha spiegato di aver riconosciuto la tattica dei ladri e di essere riuscito a sventare il colpo.

A cura di Enrico Spaccini

Corrado Tedeschi (foto da LaPresse)

Con un video pubblicato sui social, Corrado Tedeschi ha raccontato di aver subito un tentativo di furto mentre si trovava in auto in zona San Babila a Milano. L'attore e conduttore televisivo livornese ha spiegato di aver riconosciuto una tattica usata spesso dai ladri e, in questo modo, di essere riuscito a evitare di essere derubato. Il racconto di Tedeschi si va così ad aggiungere a quelli arrivati nei giorni scorsi da altre personalità dello spettacolo, come Elenoire Casalegno e Flavio Briatore, che hanno denunciato la sensazione di pericolo che si respirerebbe in città.

Il tentato furto a San Babila

A differenza degli altri Tedeschi, già conduttore di diversi programmi televisivi come Studio Sport e Cominciamo Bene, ha deciso di raccontare la sua esperienza attraverso il canale Instagram di MilanoBellaDaDio. "Ho sentito uno che mi bussava sul finestrino dalla parte della guida", inizia il conduttore specificando che si trovava in auto in via Durini, in piena zona San Babila nel centro di Milano.

"Dato che avevo sentito parlare di questa tecnica", continua Tedeschi, "non ho aperto né il finestrino né la portiera della macchina". In quel momento, infatti, cercando di approfittare di un suo momento di distrazione, "uno dall'altra parte mi apriva la portiera per prendermi uno zainetto che avevo messo sul sedile".

"Mi raccomando, state attenti"

Per fortuna, però, Tedeschi aveva tenuto chiusa la sua auto, così il furto non è potuto andare a termine. Con questo video social, l'attore livornese ha, quindi, lanciato un appello ai suoi fan: "Salite in macchina e chiudetevi dentro, se bussano sul finestrino non aprite per nessuna ragione, perché dall'altra parte c'è uno che apre la portiera per entrare". Il messaggio termina con un tono di rassegnazione: "Mi raccomando, state attenti. Questa è la città".