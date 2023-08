Tenta un furto a casa di Antonius Von Furstenberg e Matilde Borromeo: ladro bloccato dai domestici Un ladro ha provato a commettere un furto nella casa del principe tedesco Antonius Von Furstenberg e dell’ereditiera Matilde Borromeo, che vivono in un appartamento su due piani nel pieno centro di Milano. Il malvivente è stato bloccato dai domestici e denunciato ai carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Photo Piero Cruciatti / LaPresse

Nella giornata di ieri, giovedì 8 agosto, un ladro ha provato a commettere un furto nella casa del principe tedesco Antonius Von Furstenberg e dell'ereditiera Matilde Borromeo. La coppia vive in un appartamento su due piani nel pieno centro di Milano, precisamente in zona Sant'Ambrogio. Il malvivente è stato bloccato dai domestici e denunciato ai carabinieri: è stato condannato per direttissima e portato in carcere. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.

Il ladro avrebbe approfittato di una finestra lasciata aperta

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo sarebbe entrato intorno alle 8 del mattino: avrebbe sfruttato una finestra, che dà sul cortile, che è stata lasciata socchiusa. Prima di trovare questa aperta, aveva provato a forzarne un'altra. I dipendenti della famiglia lo hanno trovato ancora all'interno. Von Furstenberg e Borromeo non erano in casa: in quei momenti, infatti, erano in viaggio all'estero.

È stato arrestato: la refurtiva è stata restituita ai proprietari

Il ladro avrebbe tra i venti e i ventitré anni. Appena è stato bloccato, sono stati chiamati i carabinieri. I militari delle compagnia Duomo sono arrivati nell'abitazione e, durante la perquisizione, lo hanno trovato con un anello in tasca. Aveva anche alcuni sacchi dentro ai quali c'erano soprammobili, gioielli, monete e dispositivi elettronici. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Nella giornata di oggi, venerdì 4 agosto, si è svolto il processo per direttissima: il ragazzo, infatti, è stato accusato di furto aggravato. È stato condannato e portato in carcere.