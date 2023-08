Ladro si nasconde nell’armadio della casa che stava svaligiando: arrestato Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Milano perché è stato sorpreso in un appartamento che stava derubando: è stato trovato nascosto in un armadio.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo di 47 anni è stato arrestato perché sarebbe stato sorpreso in un appartamento che stava derubando. L'episodio si è verificato nella giornata di oggi, sabato 5 agosto, a Milano. Il malvivente è stato portato in una camera di sicurezza della stazione di carabinieri in attesa del rito direttissimo.

Un vicino di casa ha segnalato la presenza di due ladri

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, una persona che vive in via della Ronchetta a Gorgonzola avrebbe contattato i carabinieri raccontando di aver visto due uomini entrare nell'appartamento a fianco. L'abitazione sarebbe di proprietà di un 58enne che però in quel momento non si trovava in casa. I carabinieri sono intervenuti immediatamente.

Il ladro è stato trovato nascosto in un armadio della camera da letto

Appena sono entrati in casa, non hanno però trovato nessuno. Hanno iniziato a perlustrarla. A un certo punto, hanno trovato il malvivente che aveva provato a sfuggire agli inquirenti: era infatti nascosto in un armadio di una delle camere da letto. È stato così portato in caserma dove sono stati svolti tutti gli accertamenti di rito. Nessuna notizia invece del secondo uomo.

Leggi anche Urla per strada armato di spranga e minaccia i passanti: arrestato

L'uomo è in attesa del rito per direttissima

Dagli approfondimenti è emerso che il 47enne, che non sembrerebbe aver sottratto nulla da casa, aveva alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio. È stato così arrestato nuovamente: dovrà adesso rispondere dell'accusa di tentato furto in abitazione. È stato quindi accompagnato alle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si svolgerà in Tribunale a Milano.