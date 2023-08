Ladri svuotano una piscina e la rubano: il furto nella notte in una casa della Brianza Nella notte in un giardino di una casa a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, i ladri hanno rubato una piscina che il proprietario aveva comprato lo stesso giorno: i malviventi prima l’hanno svuotata dall’acqua e poi hanno rubato la struttura.

A cura di Giorgia Venturini

Alcuni ladri sono entrati nel giardino di una casa per rubare una piscina. È successo a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza: i malviventi hanno prima svuotato la piscina dagli oltre 55mila litri d'acqua che conteneva e poi hanno smontato la struttura fino a portarla via. Tutto in una notte e servendosi di una pompa.

Il proprietario della piscina ha raccontato tutto a Il Giornale di Monza e Vimercate: "Si tratta di un'operazione che richiede parecchio tempo. Hanno aperto anche il frigo e hanno bevuto le birre, mentre forse attendevano che la piscina si svuotasse con l'autopompa. Altre invece se le sono portate via".

La mattina dopo se ne è accorto il vicino

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il vicino di casa che la mattina ha visto che nel giardino a fianco era sparita la piscina. Così ha allertato i proprietari. Questi hanno fatto subito la denuncia ai carabinieri: dalle telecamere di sicurezza installate nel vicinato si potrà risalire ai malvivente. Non ci sono però testimoni che possano fornire un identikit.

La piscina era stata comprata quello stesso giorno

Il proprietario al giornale locale poi ha precisato: "Hanno preso solamente la piscina e la pompa, non hanno toccato neanche uno dei prodotti che utilizzo per la pulizia e la depurazione dell'acqua. Questo mi fa pensare a un furto studiato, quasi fosse su commissione. Anche perché la piscina era nuova di zecca, l'avevo acquistata proprio quello stesso giorno". Saranno le indagini dei carabinieri a ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto: non si esclude infatti che per il furto sia stato usato un mezzo pesante.