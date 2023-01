Tenta di uccidere il patrigno per difendere la mamma e il fratellastro: arrestato un 19enne “Ti ho detto centomila volte che non devi toccare mia madre e mio fratello”, avrebbe dato il ragazzo al compagno della madre mentre lo colpiva all’addome e alla testa con un coltello da cucina.

A cura di Fabrizio Capecelatro

I carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato un ragazzo di 19 anni che la notte del 16 gennaio ha accoltellato il compagno della madre nel tentativo di difendere lei e il fratellastro di 16 anni da un'aggressione. "Ti ho detto centomila volte che non devi toccare mia madre e mio fratello", avrebbe detto il ragazzo mentre impugnava un lungo coltello da cucina e colpiva la vittima all'addome e alla testa, riuscendo anche a spezzare la lama all’interno della sua pancia.

L'aggressione

Lo scorso 16 gennaio l'uomo di 38 anni, ex operaio al momento senza lavoro, arrivato a casa della compagna, una donna di 58 anni, a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, ha ingaggiato una violenta presto sfociata in aggressione.

Il 38enne ha iniziato a colpire la donna con pugni e calci, fino a quando non è intervenuto il loro figlio di 16 anni. A quel punto l'uomo ha iniziato a picchiare anche il ragazzo, con cui ne è nata una vera e propria colluttazione.

Leggi anche La perquisizione dei Carabinieri in casa della mamma e della sorella di Matteo Messina Denaro

Così sarebbe intervenuto anche l'altro figlio della 58enne, avuto da una precedente relazione, che – prendendo un coltello da cucina – ha colpito più volte il patrigno aell'addome e nella testa, con talmente tanta violenza che la lama si è addirittura rotta all'interno della pancia.

L'indagine

Ferito e sanguinante, l'uomo è uscito di casa ed è stato soccorso da un passante in giro con il cane. Arrivato in ospedale ha fornito soltanto una ricostruzione sommaria dei fatti, ma i carabinieri della Compagnia di Desio sono ugualmente riusciti a ricostruire la dinamica dell'aggressione.

Interrogata la donna, che in passato non aveva mai presentato denunce per maltrattamenti, hanno ricostruito anche un clima familiare di forte tensione, come testimonia anche la frase che il ragazzo avrebbe detto nei confronti del patrigno: "Ti ho detto centomila volte che non devi toccare mia madre e mio fratello".

Tuttavia la Procura della Repubblica di Milano ha disposto l'arresto nella Casa circondariale San Vittore di Milano per il 19enne, che dovrà rispondere all’accusa di tentato omicidio.