Tenta di lanciarsi nel forno di un locale: salvato da un pizzaiolo Un uomo di 47 anni si è lanciato prima dal balcone di casa sua, che si trova al primo piano, ed è finito su un’auto che ha attutito il colpo: si è poi rialzato e ha provato a lanciarsi nel forno di una pizzeria. A salvarlo è stato un pizzaiolo.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha cercato di togliersi la vita prima provando a lanciarsi dal balcone e poi provando a lanciarsi nel forno di una pizzeria: è quanto successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 22 dicembre 2022, a Rho, comune in provincia di Milano. A salvargli la vita è stato un pizzaiolo di 31 anni che, avendo capito cosa stava per accadere, è riuscito a bloccarlo e accompagnarlo fuori dal ristorante.

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", il 47enne avrebbe provato a compiere il gesto estremo nella sua abitazione: ha infatti cercato di buttarsi dal balcone della sua casa che si trova al primo piano e in via Cardinal Ferrari. Sarebbe però finito su un'auto che avrebbe attutito il colpo. Sarebbe addirittura riuscito a rialzarsi e entrare in una pizzeria che si trovava sotto casa.

L'uomo è stato portato in ospedale con un trauma cranico e sospette fratture

Avendo visto il forno acceso, ha provato a buttarsi dentro. Il 31enne è riuscito a intervenire subito e salvarlo. Sono state poi chiamate le forze dell'ordine e i soccorsi. I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti con un'ambulanza. Con loro c'erano anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno trovato l'uomo in stato di agitazione e si sono messi subito a lavoro per tranquillizzarlo.

Gli operatori sanitari lo hanno poi portato all'ospedale San Carlo di Milano perché lo hanno trovato con un trauma cranico e alcune fratture. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Anche il pizzaiolo, nel tentativo di fermare l'uomo, è rimasto lievemente ferito. Bisognerà adesso capire i motivi del suo gesto.