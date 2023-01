Cuccioli sfruttati per chiedere l’elemosina, vengono salvati dalla polizia locale La polizia locale di Rho ha salvato cinque cani, di cui quattro cuccioli, da un accampamento abusivo. Secondo gli agenti, i due proprietari, che sono stati denunciati, li sfruttavano per chiedere l’elemosina.

A cura di Enrico Spaccini

I cani recuperati dalla polizia locale di Rho

Cinque cani, di cui quattro ancora cuccioli, sono stati recuperati dagli agenti della polizia locale di Rho nell'accampamento abusivo nei pressi del vecchio cotonificio Muggiani. I due presunti proprietari sono stati denunciati, mentre gli animali sono stati affidati al canile sanitario di Sedriano "Azienda Cascina Nuova" e presto potranno essere adottati.

I cani sfruttati per chiedere l'elemosina

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del comando di Corso Europa, quei cani potrebbero essere gli stessi che venivano sfruttati per chiedere l'elemosina in centro a Rho e nei comuni vicini. Quando sono arrivati all'accampamento di via Torino, i poliziotti hanno trovato diverse baracche in condizioni precarie.

Al loro interno, c'erano i due uomini di nazionalità rumena per i quali sono scattate sanzioni amministrative per le violazioni al regolamento sulla tutela degli animali. Per quanto riguarda i cani, gli agenti hanno richiesto l'intervento del personale del canile sanitario "Azienda Cascina Nuova", a cui sono stati affidati.

Gli animali sono risultati privi di microchip e in condizioni non ottimali. Come loro, fanno sapere dal municipio, di recente altri due cani sono stati sottratti da persone che li sfruttava per chiedere l'elemosina e hanno già trovato una nuova casa.

Il rapimento del furetto Vasco

Per quanto riguarda gli animali da compagnia, ieri sera, 11 gennaio, un furetto è stato rapito a Bergamo. Era con il suo padrone in largo Rezzara, fuori da un locale. Ad un certo punto si sono avvicinati dei ragazzi che hanno chiesto di poterlo accarezzare e di tenerlo in braccio. Non appena il furetto Vasco era tra le mani di uno di loro, questo è scappato portandosi via l'animale. La polizia locale ha pubblicato un post su Facebook per poterlo rintracciare.