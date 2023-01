Chiede di poter accarezzare il furetto e lo rapisce: l’appello per rintracciare Vasco Il furetto Vasco è stato rapito davanti a un locale di Bergamo. Un ragazzo aveva chiesto al padrone dell’animale di poterlo tenere in braccio e, una volta che lo ha avuto a portata di mano, è scappato. La polizia ha lanciato un appello su Facebook per eventuali segnalazioni.

A cura di Enrico Spaccini

Era una serata tranquilla come tante, trascorsa in un locale. Il tempo di uscire a fumarsi una sigaretta e tutto cambia. Un po' come è accaduto ieri, martedì 10 gennaio, a un uomo che si trovava a largo Rezzara, a Bergamo. Con sé aveva il suo furetto, Vasco, che portava sempre al suo fianco con il guinzaglio. Un animale piccolo, dalle dimensioni di un gattino, e buono al punto da stare in braccio anche con gli sconosciuti. Come quel ragazzo che ieri, tra le 23:30 e mezzanotte, ha approfittato della situazione e lo ha portato via.

Il rapimento davanti a un locale di largo Rezzara

Si era avvicinato all'uomo con il furetto insieme a un gruppo di coetanei, d'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Avevano notato il furetto e lo riempivano di complimenti e carezze. Niente di strano, tanto che quando ha chiesto al padrone dell'animale di poterlo tenere in braccio per coccolarlo meglio, l'uomo non ha avuto niente da ridire. Poi, però, una volta preso ha iniziato a correre facendo perdere le sue tracce.

"È arrivato da noi scosso", dicono dal comando di polizia locale che sta svolgendo gli accertamenti, "la perdita di un animale di affezione può causare un grosso dispiacere, il nostro compito è aiutare anche quando accadono fatti come questo". Gli agenti bergamaschi, in attesa che venga formalizzata la denuncia per appropriazione indebita, hanno lanciato un appello su Facebook con tanto di foto del rapito.

L'invito, oltre a quello di ricondividere il post il più possibile, è di contattarli se qualcuno lo riconoscesse in giro o se ne avesse notizie in qualche modo. Vasco è un maschio, con il pelo color marrone e bianco. Al momento del rapimento aveva attorno al collo il guinzaglio.