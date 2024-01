Tenta di gettarsi dal cavalcavia dell’autostrada dopo un incidente: 22enne salvato dai passanti Alcuni passanti hanno visto un 22enne sporgersi da un cavalcavia della A21 all’altezza di Manerbio (Brescia) nel pomeriggio del 28 gennaio. Il ragazzo quella mattina aveva avuto un incidente non grave con l’auto. I vigili del fuoco hanno provveduto a immobilizzarlo e metterlo al sicuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

L'intervento dei vigili del fuoco a Manerbio (frame da Orgoglio Bresciano)

Un 22enne ha provato a gettarsi da un cavalcavia dell'autostrada A21 all'altezza di Manerbio, nel Bresciano. Erano le 18 di domenica 28 gennaio e alcuni passanti che lo hanno scorto in piedi oltre la ringhiera sono intervenuti per bloccarlo. Il ragazzo è stato poi recuperato dai vigili del fuoco volontari di Verolanuova e accompagnato in ospedale. Come riferito dal personale sanitario, il 22enne quella stessa mattina aveva avuto un incidente non grave e le sue condizioni erano state valutate come non preoccupanti.

L'intervento dei passanti

Quando i passanti sono accorsi in suo aiuto, il 22enne aveva già scavalcato la ringhiera. La visibilità era scarsa a causa della nebbia, ma in molti lo hanno visto scavalcare il guard rail a lato della carreggiata e la sua intenzione era apparsa subito chiara. Il ragazzo voleva gettarsi dal cavalcavia, mentre sotto il traffico autostradale era abbastanza intenso.

In un primo momento le persone intervenute hanno provato a parlare con il ragazzo per farlo desistere, mentre altri allertavano i soccorsi. Tuttavia, il 22enne non sembrava voler collaborare né tantomeno desistere, così uno dei passanti lo ha afferrato per una gamba. Il ragazzo, che appariva in evidente stato confusionale, avrebbe provato a divincolarsi, senza successo.

Le operazioni di soccorso e l'incidente di quella mattina

I vigili del fuoco, poi, con un'autoscala hanno raggiunto il 22enne e sono riusciti a immobilizzarlo per metterlo al sicuro. Per consentire il loro intervento l'autostrada è rimasta bloccata per qualche ora. Il ragazzo è stato affidato al personale sanitario, che ha riferito come quella stessa mattina il giovane era rimasto coinvolto in un incidente. Non erano ancora le 11, quando il 22enne è uscito di strada da solo con la sua auto finendo contro un cartello all'altezza della rotatoria che collega Borgo San Giacomo a Verolanuova.

I sanitari lo avevano trasportato al pronto soccorso di Manerbio, da dove sarebbe stato dimesso poco dopo perché le sue condizioni non erano apparse preoccupanti. Una volta portato in salvo, il 22enne è stato accompagnato di nuovo in ospedale per altri accertamenti.