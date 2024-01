Cammina in autostrada nel Milanese, investito da un’auto: gravissimo 25enne Un uomo di 25 anni è stato investito da un’automobile mentre stava camminando sull’autostrada: è gravissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 gennaio, un ragazzo di 25 anni è stato investito sulla bretella tra l'uscita dell'autostrada A1 di San Donato Milanese e la frazione di Poasco, sempre nell'hinterland. Sembrerebbe che il giovane stesse camminando.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile incidente: sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che il 25enne stesse attraversando le corsie. Nei pressi ci sarebbero due distributori di carburanti dismessi: l'ipotesi è che si stesse recando in una zona frequentata da spacciatori.

L'area, infatti, è molto vicina al noto "bosco" di Rogoredo oltre che essere un bivacco per persone senza fissa dimora. Sono stati subito chiamati i soccorsi: l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari lo hanno traferito all'ospedale Niguarda.

Sembrerebbe essere in condizioni gravissime: non è chiaro se sia in pericolo di vita. Sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e soprattutto capire perché si trovasse proprio sull'autostrada. Nelle prossime ore si potrebbe avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.