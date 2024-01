Perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo l’autostrada A8: 21enne in gravi condizioni Un 21enne ha perso il controllo dell’auto nella notte del 2 gennaio e si è ribaltato lungo l’autostrada A8. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 21enne è rimasto coinvolto nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 gennaio in un incidente lungo l'autostrada A8 Milano-Varese. Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua auto quando, pochi minuti prima delle una, ha perso il controllo della vettura. I sanitari sono intervenuti sul posto e hanno trasportato il 21enne all'ospedale di Circolo di Varese con l'elisoccorso, dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni.

Il 21enne si è ribaltato dopo essersi schiantato contro il guard rail

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito finora, non ci sarebbero altre vetture coinvolte. Il 21enne stava viaggiando verso Varese quando, arrivato in prossimità dello svincolo per Legnano, avrebbe perso il controllo dell'auto.

Dopo aver urtato il guard rail, la vettura si è ribaltata. Pochi minuti più tardi, intorno alle una del 2 gennaio, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Lainate e un'automedica.

Il ricovero in ospedale e la messa in sicurezza dell'autostrada

Viste le condizioni del ragazzo, è stato fatto decollare da Como anche l'elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso in ospedale. Il 21enne è ancora ricoverato in gravi condizioni, mentre la sua auto ne è uscita completamente distrutta.

La polizia stradale, intervenuta per eseguire i rilievi, ha dovuto chiudere per diverse ore il tratto di autostrada tra l'uscita di Origgio Overt e quella per Legnano in entrambe le direzioni per consentire ai vigili del fuoco e agli operatori di rimuovere i resti dell'auto dalla careggiata e rimettere l'area in sicurezza.